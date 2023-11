Ex-magnata da moda canadiano Peter Nygard culpado de quatro acusações de agressão sexual

Cinco mulheres — cujas idades variavam entre os 16 e os 28 anos durante as reportadas agressões — acusaram Nygard de as ter atraído com promessas de coisas como entrevistas, antes de as ter violado.

O antigo magnata da moda canadiano Peter Nygard foi considerado culpado de quatro acusações de agressão sexual por um júri de Toronto no domingo, segundo a CBC News.

Nygard, de 82 anos, estava a ser julgado no Tribunal Superior de Ontário por cinco acusações de agressão sexual e uma acusação de confinamento forçado, relacionadas com incidentes ocorridos entre a década de 1980 e meados da década de 2000.

Foi absolvido de uma quinta acusação de agressão sexual e de uma acusação de confinamento forçado.

Nygard declarou-se inocente de todas as acusações e negou as alegações, atribuindo as culpas a uma disputa que tem com um vizinho milionário nas Bahamas. De acordo com vários relatórios, a defesa disse ainda que as mulheres estavam a tentar obter benefícios financeiros com o caso. O advogado de Nygard, Brian Greenspan, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Durante o julgamento de seis semanas, o tribunal ouviu o testemunho de cinco pessoas que afirmaram que, durante um período, entre o final da década de 1980 e cerca de 2005, Nygard as tinha atacado numa divisão privada do seu edifício de escritórios no centro de Toronto, informou a CBC News.

Foto Nascido na Finlândia, Peter Nygard cresceu em Manitoba, acabando por dirigir as suas próprias empresas de vestuário com o seu nome e tornando-se uma das pessoas mais ricas e influentes do Canadá GETTY IMAGES

Cinco mulheres — cujos nomes foram protegidos e cujas idades variavam entre os 16 e os 28 anos durante as reportadas agressões​ — acusaram Nygard de as ter atraído com promessas de coisas como entrevistas, visitas guiadas e outras oportunidades, antes de as ter violado.

A acusação descreve que o designer utilizou os recursos do Grupo Nygard, como funcionários da empresa, para recrutar raparigas menores. Os funcionários terão recorrido à força, fraude e coerção para coagir as raparigas, que foram abusadas sexualmente por Peter Nygard e por outras pessoas. A acusação também indica que o designer chamava as vítimas de “namoradas” ou “assistentes” e que as obrigava a acompanhá-lo em viagens, para poder continuar os abusos sexuais.

A polícia canadiana deteve Nygard no final de 2020, a pedido dos Estados Unidos, onde foi acusado de usar os seus negócios para atrair mulheres e raparigas para se gratificar sexualmente a si e aos seus associados. A polícia de Toronto apresentou as suas próprias acusações contra o homem cerca de um ano depois.

Nygard também enfrenta acusações de agressão sexual e confinamento forçado em Manitoba e no Quebeque. Está a lutar contra a extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações em Nova Iorque por nove crimes, incluindo conspiração para cometer extorsão, transporte de um menor para fins de prostituição e tráfico sexual pela força, fraude ou coerção, disse a CBC News.