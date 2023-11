Entr’Amigos é um jantar entre três chefs convidados por Ricardo Costa

Pedro Pena Bastos, Marlene Vieira e João Oliveira vão cozinhar a seis mãos no restaurante Mira Mira by Ricardo Costa.

Pedro Pena Bastos, Marlene Vieira e João Oliveira são os três chefs convidados por Ricardo Costa para preparar um jantar Entr’Amigos marcado para o dia 17 de Novembro, no restaurante Mira Mira by Ricardo Costa, no WOW, em Vila Nova de Gaia.

"Jantares exclusivos e confeccionados a várias mãos por chefs que são desafiados a preparar um menu único." É este o mote dos momentos gastronómicos criado pelo chef do The Yeatman que tem a sua segunda casa, mais descontraída, no Mira Mira, onde pretende continuar a levar amigos.

Depois de uma primeira edição do momento Entr’Amigos, que em Junho contou com a presença dos chefs Rui Paula, Pedro Lemos e Tiago Bonito, chegou a vez de Pedro Pena Bastos (Cura), Marlene Vieira (Marlene Vieira Food Corner, Zunzum Gastrobar e Marlene) e João Oliveira (Vista) serem os protagonistas.

“Mais do que convidados, são verdadeiros amigos com quem partilho o meu percurso e um profundo respeito pela gastronomia portuguesa, pelo produto e pela sazonalidade. Esta visão conjunta tornará o jantar em algo único tanto para nós, que iremos prepará-lo, como para o público que venha experienciar esta noite no Mira Mira”, explica Ricardo Costa, duas estrelas Michelin no Restaurante Gastronómico, no The Yeatman Hotel.

No Mira Mira, tudo começa com um cocktail de boas-vindas, a partir das 19h. O menu irá incluir quatro snacks, cinco pratos principais e três sobremesas. O jantar contará ainda com uma selecção de vinhos que harmonizará com cada prato.

O jantar Entr’Amigos tem o valor de 250 euros por pessoa, com suplemento vínico incluído. Os lugares são limitados e as reservas já estão disponíveis.