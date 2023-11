Entre “reconhecimento público” e “comprometimento partidário”, Centeno está sob pressão

Atenções centradas na decisão da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre a possibilidade de Mário Centeno ser primeiro-ministro, numa altura em que a oposição pede a demissão do governador.

Desmentido pelo Presidente da República de manhã e sujeito a uma avaliação da comissão de ética do Banco de Portugal durante a tarde, o governador do Banco de Portugal esteve esta segunda-feira sob forte pressão, com pedidos de demissão a virem da direita e os responsáveis do Banco Central Europeu à espera de informações vindas de Portugal.