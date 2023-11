Governo alarga gratuitidade às creches dos municípios em 2024

A ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, garantiu que, no próximo ano, o programa Creche Feliz será alargado aos equipamentos dos municípios sempre que a rede existente não conseguir dar resposta às famílias.

O anúncio foi feito nesta terça-feira durante uma audição parlamentar a propósito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, que será votado no final de Novembro, antes de o Presidente da República formalizar a demissão deste Governo.

“Em 2024, será alargada a gratuitidade às creches das autarquias locais, quando não exista resposta por parte da rede protocolada com a Segurança Social”, afirmou, acrescentando que o programa Creche Feliz é “uma medida transformadora”.

Ana Mendes Godinho anunciou ainda que durante o mês de Novembro será publicado um novo aviso com 12 mil novos lugares em creches, para dar resposta à falta de vagas que tem sido identificada pelas famílias.

O programa Creche Feliz está no terreno desde Setembro de 2022 para o sector social e solidário e, desde Janeiro, passou a abranger as creches do sector privado. As creches geridas pelos municípios estavam fora da iniciativa, algo que o Governo agora decidiu corrigir.

Os municípios têm cerca de três mil de creches e há muito que era pedido que estas vagas fossem incluídas na rede da gratuitidade. Ainda em Julho, Ana Mendes Godinho tinha sido confrontada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, com esta realidade, e mostrara-se disponível para alterar a situação.

Contudo, avisou, isso implicaria uma alteração da Lei de Bases da Segurança Social, já que esta estipula que não podem ser feitos acordos com os municípios similares aos que foram feitos com o sector social e particular, para montar a rede da Creche Feliz. Esta manhã, Ana Mendes Godinho não explicou como será feito o alargamento às creches geridas pelo município.

A Creche Feliz está a ser implementada de forma faseada. Apesar das muitas queixas sobre a falta de vagas para todas as crianças, o Governo já alargou as suas expectativas sobre o número de crianças que serão abrangidas pela gratuitidade. Neste momento, haverá 85 mil crianças já incluídas na rede, quando a previsão para este primeiro ano de implementação era 70 mil. A ministra lembrou ainda esta manhã que a expectativa do Governo neste momento é que a Creche Feliz, quando estiver totalmente implementada, possa abranger 120 mil crianças, quando as previsões iniciais apontavam para 100 mil.