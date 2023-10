Pensões sobem entre 5,2% e 6,2% no próximo ano

As pensões até aos 1020,44 euros terão um aumento de 6,2% no próximo ano, enquanto as pensões acima deste valor serão actualizadas em 5,8% e 5,2% a partir de Janeiro.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira à tarde pela ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a apresentação do orçamento da Segurança Social e das principais medidas desenhadas para 2024.

Os dados provisórios – só no final de Novembro será possível confirmar a evolução da economia e da inflação – apontam para um aumento de 6,2% das pensões mais baixas, de 5,8% das pensões entre 1020,44 e 3061,32 euros mensais e de 5,2% das reformas até aos 6122,64 euros mensais.

Acima deste valor, as reformas continuam congeladas.

Ana Mendes Godinho destacou que as pensões terão “aumentos históricos" e acima da inflação prevista para o próximo ano (de 2,9%), permitindo “reforçar o poder de compra dos pensionistas”.

Estes aumentos abrangem 2,7 milhões de pensionistas do Centro Nacional de Pensões e da Caixa Geral de Aposentações e custarão mais 2,2 mil milhões de euros face a 2023.