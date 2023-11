A dependência de Mário Centeno

O governador do Banco de Portugal está dependente do sucesso do seu trabalho como ministro das Finanças, mas liderar a regulação da banca portuguesa tem de ser mais do que gerir uma carreira política.

Mário Centeno anunciou à Europa que tinha sido convidado pelo Presidente de Portugal para primeiro-ministro do país. Poucas horas depois, o antigo presidente do PSD desmentiu o antigo ministro das Finanças do Governo PS. Mais umas horas depois, o governador do Banco de Portugal desmentiu o antigo ministro das Finanças do Governo PS, confirmando a versão desta história revelada pelo Presidente da República numa quente madrugada de domingo.