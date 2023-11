Centeno quebra silêncio e diz ter recebido convite de Marcelo e de Costa

Governador do Banco de Portugal diz ter estado “muito longe” de ter tomado uma decisão sobre o convite para chefiar o Governo. Comissão de ética do banco central avalia conduta.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, pronunciou-se pela primeira vez sobre a ponderação do seu nome para chefiar o Governo. "Recebi um convite do Presidente e do primeiro-ministro para reflectir e ponderar sobre a possibilidade de liderar o Governo", afirmou, questionado pelo jornal económico britânico Financial Times.

"Estive muito longe de tomar uma decisão", acrescentou.

Na sexta-feira, o PÚBLICO noticiou que o ex-ministro das Finanças foi convidado por António Costa, por telefone, na terça-feira, depois de o primeiro-ministro ter falado com o Presidente da República e ter apresentado a Marcelo Rebelo de Sousa a proposta de o Governo do Partido Socialista cumprir a legislatura até 2026 sob um novo primeiro-ministro: Centeno. O governador do Banco de Portugal terá aberto a porta a aceitar o convite em nome o interesse nacional e perante o facto de a proposta ter sido feita com a anuência de Marcelo.

Na quinta-feira, porém, e reunido o Conselho de Estado, o Presidente da República rejeitou a solução proposta e optou pela dissolução da Assembleia da República. Agora, três dias depois, Centeno nega ter aceitado qualquer convite e implica Marcelo.

Esta segunda-feira, de acordo com o jornal Eco, a comissão de ética do Banco de Portugal deverá analisar a conduta do governador, perante a possibilidade de um conflito de interesses e de uma quebra do dever de imparcialidade.