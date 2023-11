Primeira revista de culinária em língua portuguesa, Annona ou Misto Curioso ganha edição em livro

Publicada entre 1836 e 1837 em 36 fascículos, periódico ajudou a difundir receitas no país e a fazer um retrato da sociedade portuguesa do século XIX a partir da mesa - e para além dela.

Para ensinar o intricado “methodo de cosinha e copa, com um artigo de recreação”, circulou em Portugal, entre 1836 e 1837, a Annona ou Misto Curioso, aquela que é considerada a primeira revista de culinária em língua portuguesa da história. Com receitas compiladas em 36 fascículos (divididas entre doces e salgadas), além de bons ditos e anedotas, charadas e adivinhas, a publicação, embora muito bem-sucedida na altura, durou apenas nove meses. Tornou-se, com o passar dos anos, uma raridade a que poucos tinham acesso, vivendo em colecções e em alguns alfarrabistas do país (alguns chegando ao valor de 500 euros).