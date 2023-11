Concurso de cervejas caseiras e artesanais abre-se à festa

Está de volta o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, com inscrições até 3 de Dezembro. Novidade: os vencedores serão divulgados entre música, comida, workshops e, claro, muita cerveja.

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais está de regresso e, até dia 3 de Dezembro, cervejeiros amadores e cervejeiras com provas dadas poderão candidatar as suas melhores experiências naquela que se assume como a “única competição do género em Portugal”.

Se no ano passado o concurso se abriu, pela primeira vez, às cervejas artesanais comercializadas (até então destinava-se apenas às experiências caseiras), este ano a divulgação dos vencedores passa para o sábado seguinte para dedicar um dia inteiro à celebração e ao convívio, com comida, “pequenos momentos de divulgação da cultura cervejeira artesanal”, como workshops e quizzes, a actuação dos Candonga, com ritmos de funk, soul e jazz, e, claro, muita cerveja artesanal.

Assim, as provas desta 11.ª edição do concurso realizam-se a 9 e 10 de Dezembro, feitas em regime de prova cega por um “painel de jurados composto por cervejeiros, juízes certificados, analistas sensoriais e especialistas ligados ao sector”, avança a organização em comunicado. A festa está marcada para o sábado seguinte, dia 16, com o anúncio dos vencedores nas diferentes categorias a concurso e um “grande momento de confraternização da comunidade cervejeira portuguesa”.

Concurso itinerante, desta vez realiza-se em Lisboa, no novo Fermentage Brewpub, na zona de Marvila, “onde antes morava a cervejeira Lince”, ainda em horário por divulgar (assim como a programação final).

Em 2022, foi atingido “um número recorde de inscrições”, com mais de 160 cervejas avaliadas, sublinha a organização, para o qual não terá sido alheia a participação das “melhores marcas de cerveja artesanal nacionais” com a abertura, pela primeira vez, do prémio para a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa à venda, conquistada pela Murder, “uma Imperial Stout maturada em barricas de Bourbon da lisboeta Dois Corvos”.

Já as receitas caseiras vencedoras serão, tal como nas edições anteriores, “repercutidas nas instalações de reconhecidas marcas cervejeiras nacionais”.

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é um evento organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo, criado por Bruno Aquino, autor do livro Uma viagem pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa, entre outras iniciativas ligadas ao tema.

De acordo com a organização, a competição tem como objectivo dar “uma oportunidade para os cervejeiros, sejam eles amadores ou profissionais, pegarem nas suas panelas e darem azo a experimentações e demonstrações da sua qualidade e mestria”. “Procura ser, igualmente, um momento de alavancagem para novos projectos, incentivando-os a saírem da garagem de casa e a tornarem-se, quem sabe, num negócio e na próxima marca de cerveja artesanal.”