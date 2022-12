Estas são as melhores cervejas artesanais portuguesas (e a grande vencedora)

Já são conhecidos os resultados da décima edição do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, evento organizado pelo Cervejas do Mundo – Fórum (grupo do Facebook com mais de dez mil membros), que nos dá pistas sólidas sobre o que procurar e provar nos próximos tempos. Após um "longo fim-de-semana" de provas cegas — aconteceram nos dias 10 e 11 de Dezembro, na Fábrica de Cervejas Portuense, no Porto — e a contabilização de todos os votos e comentários do júri, foram divulgadas as melhores cervejas artesanais e respectivos cervejeiros, bem como a melhor cerveja artesanal portuguesa comercializada durante 2022, uma novidade introduzida este ano.

Foto Murder, da Dois Corvos DR

Na vertente dos cervejeiros caseiros, os vencedores foram, na categoria Lager, a Nobilis, uma Czech Dark Lager elaborada por Miguel Pereira; nas Ale, a cerveja vencedora foi a de Luís Leonardo, chamada Caravela, ao estilo English Porter; já na categoria Experimental, Filipe Alves venceu com a Beetlejuice; e, na categoria especial Grape Ale, o triunfo pertenceu a Vítor Silva.

O prémio para cada um destes cervejeiros será poderem repercutir, durante 2023, cada uma das receitas vencedoras nas instalações de reconhecidas marcas de cerveja artesanal portuguesas, nomeadamente nas instalações da Musa, da Nortada, da Sovina e da BeerHouse.

Na competição destinada às cervejas artesanais nacionais em comercialização, na categoria Lager, ganhou a Mystic Brew, da Senescal, uma marca de Castro Marim, que apresentou uma Dunkles Bock com figos biológicos secos ao sol. Já na vertente Ale, a vencedora foi a edição de 2022 da Murder, uma Imperial Stout maturada em barricas de bourbon, da lisboeta Dois Corvos, cerveja que foi também considerada a melhor do concurso e, consequentemente, a melhor cerveja artesanal portuguesa de 2022.

A edição teve um número recorde de participantes, com mais de 160 cervejas avaliadas por um painel de jurados que contou com cervejeiros, especialistas em análise sensorial e juízes cervejeiros certificados, "um sinal muito positivo do dinamismo do mercado e da cerveja artesanal em Portugal", sublinha a organização.

Como vem sendo hábito, a classificação completa deste concurso — certificado pelo Beer Judge Certification Program, organização mundial de juízes de cerveja, criada em 1985, presente em mais de 50 países — pode ser consultada na página de Facebook do Concurso.