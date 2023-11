Centenas de milhares nas ruas de Londres pela Palestina. Oitenta detidos por perturbar manifestação

Centenas de milhares de pessoas concentraram-se este sábado nas ruas de Londres para apelar a um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Os organizadores do protesto falam em 800 mil manifestantes na capital britânica. A Polícia Metropolitana de Londres indica um número menor - 300 mil pessoas - mas admite que se trata da "maior marcha" registada no Reino Unido desde o início da mais recente crise no Médio Oriente.

Dezenas de contramanifestantes, apoiantes da extrema-direita britânica, foram detidos na sequência de confrontos com as autoridades, numa tentativa de perturbar o acto de solidariedade com o povo palestiniano.

"Estamos a lidar com um contraprotesto e com a marcha principal pró-palestiniana. Os contramanifestantes chegaram cedo esta manhã em grupos de várias centenas que pareciam ter como intenção o confronto e a violência", disse durante a tarde o superintendente Matt Twist, da Polícia Metropolitana de Londres.

Foto Alguns contra manifestantes em Londres de cara tapada. REUTERS/Hannah McKay

Transportando bandeiras com a cruz de São Jorge — a bandeira de Inglaterra — e gritando "Inglaterra até à morte", alguns tentaram chegar ao cenotáfio, um monumento em honra das vítimas da Primeira Guerra Mundial no centro de Londres, enquanto decorria uma cerimónia por ocasião do aniversário do Armistício. O grupo empurrou agentes de segurança, arremessou objectos contra as autoridades e tentou derrubar barreiras na via pública. Na sequência dos confrontos foram detidas pelo menos 82 pessoas, algumas por posse de armas.

Matt Twist confirmou ainda que não houve registo de actos de violência cometidos pelos participantes da manifestação pró-palestiniana, que caminharam desde Hyde Park até à embaixada dos Estados Unidos.

O acto de solidariedade para com o povo palestiniano recebeu autorização prévia da polícia londrina, apesar da oposição do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que considerou desrespeitoso realizar a manifestação ao mesmo tempo que decorriam as cerimónias oficiais do Dia do Armistício.

Manifestante segura cartaz em que se lê: "Netanyahu, Biden, Sunak, há sangue nas vossas mãos".

Ainda esta semana, a secretária de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido, Suella Braverman, acusou a polícia britânica de parcialidade por permitir a realização de manifestações pró-palestinianas, que descreveu como "marchas de ódio", de "intimidação e extremismo" — palavras criticadas este sábado pelo autarca de Londres, Sadiq Khan, que culpou a secretária de Estado por incentivar a violência dos grupos de extrema-direita.

A organização da marcha, ligada a partidos e movimentos da esquerda britânica e a associações muçulmanas, esperava mobilizar um milhão de pessoas, objectivo que não terá sido atingido.

Há um mês que decorrem semanalmente protestos em Londres, tal como noutras capitais europeias, para exigir um cessar-fogo em Gaza, onde já morreram perto de 11.000 civis, incluindo mais de 4000 crianças, em acções retaliatórias de Israel, na sequência do ataque do Hamas em solo israelita a 7 de Outubro.