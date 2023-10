Cores palestinianas pintaram Paris e Londres. Em Telavive pediu-se cessar-fogo

Cerca de 100 mil pessoas participaram neste sábado num protesto pela paz e pelos direitos do povo palestiniano em Londres, no Reino Unido. A Reuters indica que outras centenas de milhares de manifestantes saíram às ruas em todo o mundo, em marchas que decorreram em cidades como Manchester, Glasgow, Paris, Marselha, Berna, Roma, Copenhaga, Estocolmo, Kuala Lumpur (Malásia), Bagdade e Wellington (Nova Zelândia).

Mas também em Israel, onde se ouviram e leram apelos à paz, apelos à libertação dos reféns em Gaza, e também críticas ao Governo de Benjamin Netanyahu. O protesto chegou a ser interrompido pelas sirenes de alerta de míssil, mas o medo não demoveu os manifestantes.

No Reino Unido, noticia o Guardian, milhares aderiram à manifestação organizada pela Campanha de Solidariedade com a Palestina para pedir que o Governo liderado por Rishi Sunak que exija um cessar-fogo em Gaza. A marcha passou pelas imediações da residência do primeiro-ministro britânico, no centro de Londres.

Em Paris, ainda que as autoridades tenham proibido manifestações relativas ao conflito no Médio Oriente por receio de distúrbios, milhares de manifestantes voltaram a encher as ruas da capital francesa. Segundo a Lusa, os protestos decorreram "de forma pacífica".

Os pedidos por um cessar-fogo foram também ouvidos na capital de Israel, em Telavive, onde os manifestantes ergueram cartazes a apelar também à libertação dos reféns detidos pelo Hamas. A polícia interveio quando os manifestantes se aproximaram do Ministério da Defesa israelita.

Na sexta-feira, 120 países aprovaram na assembleia-geral das Nações Unidas uma resolução a exigir um cessar-fogo imediato em Gaza, que permita o envio e distribuição de ajuda humanitária à população civil.