Montenegro escapa a teste das europeias e ganha lugar na pole position

As eleições antecipadas ainda não estão marcadas, mas no PSD, que se preparava para eventuais legislativas em 2024, o espírito é já de campanha eleitoral.

O primeiro teste eleitoral à liderança de Luís Montenegro já não deverá ser nas eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para Junho de 2024, mas nas legislativas antecipadas que, tudo indica, o Presidente da República deverá anunciar esta quinta-feira. Eleições antecipadas que devem acontecer num contexto favorável aos sociais-democratas, com o partido unido no intuito de interromper o ciclo de governos do PS. Nos últimos 22 anos, o PSD só governou nos intervalos do PS. Desde 2002 até agora, o partido cumpriu apenas uma legislatura – a de Pedro Passos Coelho.