Europeias são já no próximo ano, mas PSD está mais empenhado nas autárquicas de 2025

As eleições para o Parlamento Europeu (PE), que se realizam no próximo ano, são o primeiro teste à liderança de Luís Montenegro, mas no partido ainda não há sequer um calendário definido para começar a preparar as europeias. No entanto, e apesar de as autárquicas serem apenas em 2025, os sociais-democratas já estão a pensar nas próximas eleições locais por considerarem que têm uma importância estrutural de afirmação política para o partido.

