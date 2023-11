O que indicam as sondagens em caso de eleições: líderes vão ser “determinantes”

Depois da demissão do primeiro-ministro, o Presidente da República deverá anunciar esta quinta-feira a convocação de eleições antecipadas. Para os especialistas em sondagens ouvidos pelo PÚBLICO, as certezas num cenário próximo de legislativas são poucas, mas há algumas hipóteses: as figuras dos líderes partidários vão ser determinantes, não deve haver outra maioria absoluta, as coligações e acordos parlamentares parecem inevitáveis e é pouco provável que a direita recue.

