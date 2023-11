Sensa, uma nova família de hotéis na Madeira

Às 7h53, nasce o sol em Porto Moniz. Há algumas nuvens espessas e uma curiosa coluna que parece ligar o céu e a Terra. Ver o sol a nascer no mar, e escutá-lo lá em baixo a rugir algo furioso, é um espectáculo impagável.

Poderíamos tê-lo feito da varanda do quarto virada para o oceano, mas preferimos subir ao terraço do Aqua Natura Bay, em Porto Moniz, na costa Norte da Madeira. Foi uma opção acertada: do bordo da piscina infinita conseguimos belas fotografias e a esta hora é praticamente tudo nosso.

Descemos para o pequeno-almoço, depois dele ainda espreitamos a piscina interior, mas o apelo do telhado é irresistível. Sobretudo porque o mar está picado e as piscinas naturais de Porto Moniz estão “temporiamente inacessíveis, pedimos desculpa pelo incómodo”. Eis-nos, portanto, a olhar Porto Moniz de cima e a aproveitar o sol que aparece a espaços por entre nuvens carrancudas.

O Aqua Natura Bay tem mais dois irmãos em Porto Moniz – o Aqua Natura Madeira e o Aqua Natura Studios, que ainda cheira a novo, tendo sido inaugurado em meados de Setembro com pompa pelo presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque – mas foi o mais abençoado pela localização, mesmo, mesmo junto ao mar. Dos seus quartos, muito confortáveis e espaçosos, com generosa varanda, à noite confunde-se o barulho das ondas com chuva forte, o que, bem vistas as coisas, até embala os sonhos.

Os três Aqua Natura são complementares e servem públicos ligeiramente diferentes. Os Studios, por exemplo, nasceram para dar resposta a um público-alvo mais jovem, contando com quartos com kitchenette e com um espaço de coworking.

Foto O Aqua Natura Studios foi inaugurado em Setembro DR

Esta família integra ainda a Quinta do Furão, já no concelho de Santana. E em Setembro foi lançado o grupo Sensa Hotels, que nasceu para juntar sob a mesma marca-chapéu os quatro hotéis. “Por uma questão de identidade e identificação, mas também para oferecer algumas vantagens aos nossos clientes”, referiu Décio Silva, director de marketing e vendas do Sensa Hotels, durante a apresentação do grupo. “Queremos mais clientes fiéis, queremos que se identifiquem connosco e teremos, também, algumas vantagens para eles”, acrescentou, referindo-se, em concreto, a um programa de fidelização que funcionará nas quatro unidades hoteleiras.

A apresentação da marca Sensa Hotels decorreu na Quinta do Furão, que está em 2023 a comemorar 30 anos. Em conversa com a Fugas, Pedro Milheiro da Costa, o seu director-geral, passa em revista a história desta unidade emblemática da ilha da Madeira. Ligada a uma família com origens em Génova, Itália, os Accioly, nesta quinta chegou a funcionar, no século XIX, “um hotel naturalista”, conta Pedro. Por volta de 1890, prossegue, foi vendida aos escoceses Reid, que mais tarde abririam o luxuoso Hotel Reid’s, ainda hoje um marco na hotelaria do Funchal.

“Sempre foi uma quinta vitivinícola e em meados do século XX foi novamente vendida”, acrescenta Pedro Milheiro da Costa. Comprou-a Francisco Maria Jardim. Na costa Norte da Madeira, “todos têm alcunhas” e o novo proprietário, com inegável jeito para o negócio, era conhecido como “Furão”.

Baptizada para uma nova fase, a Quinta do Furão abriu um restaurante em 1993 e, “em 1997/98”, o hotel. Está agora nas mãos de duas famílias: a família Zino, inglesa, que detém 52% do capital; e a família Nunes, com os restantes 48% (são os Nunes que detêm a totalidade do capital das três unidades Aqua Natura de Porto Moniz).

Com uma área total de cinco hectares, três dos quais de vinha (as uvas vão para a Blandy’s), a Quinta do Furão tem no exterior os seus principais trunfos. Desde logo, a localização soberba, no topo de uma falésia da Achada do Gramacho, o que lhe proporciona vistas incríveis sobre o mar, sobretudo em dias de céu limpo e azul. A piscina “plantada” entre as vinhas também não é de negligenciar, muito menos os jardins que rodeiam a propriedade, que garantem um passeio enfeitado por estrelícias, bromélias, próteas, algumas hortênsias. Também há uma pequena horta com cantinho de aromáticas. Dentro de portas, há ginásio; piscina coberta; sauna e jacuzzi, assim como espaço para massagens.

Foto Henrique Seruca Foto Henrique Seruca Foto DR

Classificada como hotel rural de quatro estrelas, a Quinta do Furão conta com 65 quartos. Calha-nos um com duas varandas e vista para o mar, para a piscina e para as vinhas. É um quarto amplo, com decoração clássica – toucador, cómoda, travejamento do tecto em madeira – e muito confortável, mas, já o dissemos, lá fora é que se está bem. Espera-nos um almoço com vista para a falésia e, logo depois, vamos pôr a mão na massa e aprender com Lúcia Silva a fazer o delicioso pão de batata-doce que provámos à mesa.

“Batata-doce cozida com casca, farinha de trigo, água morna, um punhado de sal, massa-mãe de fornadas anteriores”, enumera Lúcia, que aprendeu as artes de padaria com a mãe e a avó. Depois é amassar, amassar, amassar e dar-lhe forma. À noite, ao jantar, o pão que ajudámos a fazer chega à mesa identificado. Das nossas mãos não saiu o exemplar mais bonito do mundo, mas é realmente delicioso. O mérito é todo de Lúcia Silva, claro.

A Fugas esteve alojada a convite do Grupo Sensa Hotels