Governo aprova aumentos salariais da função pública para 2024

O Governo deu “luz verde”, nesta quinta-feira, aos aumentos salariais a aplicar aos trabalhadores da administração pública no próximo ano. A decisão foi anunciada dois dias depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter apresentado a sua demissão e horas antes de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciar se convoca eleições antecipadas ou se pedirá ao Partido Socialista que forme um novo executivo, e esclarecer se o processo de aprovação do Orçamento do Estado para 2024 se vai manter.

O decreto-lei aprovado no Conselho de Ministros prevê a actualização da base remuneratória do Estado dos actuais 769,20 euros mensais para os 821,83 euros (um aumento de 6,8%) e aumentos entre 6,4% e 3% para os restantes salários. Estes aumentos custarão 847 milhões de euros e permitirão que 40% dos trabalhadores do Estado tenham um ganho de poder de compra face à inflação prevista para o corrente ano (4,6%).

O projecto de diploma apresentado aos sindicatos previa um conjunto de outras medidas relacionadas com as juntas médicas e com a transposição para o regime da função pública da Agenda do Trabalho Digno. Mas no comunicado do Conselho de Ministros não se faz referência a estas medidas.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, foi também aprovado o decreto-lei que aprova medidas de valorização dos trabalhadores de um conjunto de carreiras especiais, cujas negociações ocorreram entre o Governo e os sindicatos.

“O Governo reconhece como necessário que as valorizações remuneratórias efectuadas na carreira geral de técnico superior tenham idêntica tradução, ainda em 2023, neste conjunto de carreiras especiais”, justifica-se no comunicado.

Na terça-feira, 7 de Novembro, o primeiro-ministro demitiu-se, na sequência de uma investigação sobre os negócios de lítio e hidrogénio envolvendo vários membros do Governo.

Na comunicação anunciada para esta quinta-feira à noite, o Presidente da República deverá desvendar se os serviços da administração pública vão viver em regime de duodécimos ou se o processo de aprovação do Orçamento do Estado para 2024 vai continuar, mesmo com um Governo demissionário.