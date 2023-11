O sistema de ensino está “completamente fora do prazo de validade”

Sugata Mitra traz uma fotografia com pernas de soldados, todos vestidos de igual, de camuflado e em passo coordenado, para ilustrar o que entende que se pretende com o modelo de ensino actual: um grupo de alunos muito parecidos, com quem quase se pode prever comportamentos e para os quais há quase a mesma resposta. "No passado, precisávamos de um sistema que produzisse pessoas idênticas. Isso era importante porque não tínhamos máquinas”, contextualizou a dada altura este cientista da computação e teórico educacional indiano. “Não precisamos disso agora, certo? O que queremos é que as pessoas sejam diferentes. É um sistema [de ensino] completamente fora do prazo de validade.”

