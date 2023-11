Pedro Nuno convidou Francisco Assis e Ascenso Simões para almoçar

Pedro Nuno Santos, o futuro candidato à sucessão de António Costa, convidou Francisco Assis e Ascenso Simões para almoçar. O encontro, que a CNN divulgou, aconteceu esta quarta-feira no restaurante Darwin, da Fundação Champalimaud​, em Lisboa.

O que desencadeou o almoço, sabe o PÚBLICO, foi o artigo que Ascenso Simões publicou no Expresso a apelar à candidatura de Francisco Assis a secretário-geral, ainda que o próprio Assis já tenha afastado totalmente essa hipótese ainda antes da demissão de António Costa.

Assis não mudou de posição depois dos acontecimentos de terça-feira e não será candidato, mesmo com a nova situação criada no PS e vai ficar fora do caminho de Pedro Nuno Santos.

Nos últimos anos Francisco Assis e Pedro Nuno Santos têm vindo a aproximar-se, depois de terem sido adversários internos. Assis esteve contra a geringonça, Pedro Nuno Santos foi um dos mais entusiastas protagonistas da solução de 2015. Mas ultimamente a relação entre os dois passou a ser próxima. “Um almoço de amigos”, foi assim que, apanhados pelo microfone da CNN, tanto Pedro Nuno como Francisco Assis se referiram ao almoço desta quarta-feira.

Quando o caso da TAP levou Pedro Nuno Santos ao pior momento da sua carreira política, Francisco Assis veio defendê-lo. Em entrevista ao PÚBLICO, afirmava ter "as melhores relações" com Pedro Nuno e considerava que o ex-ministro seria “uma figura do futuro do PS”. “Tem uma grande força interior, é um homem que tem ideias políticas – que não são as mesmas que eu tenho, como é sabido em muitos campos. Se quisermos falar de estar mais à esquerda ou mais à direita, ele seguramente está um pouco à minha esquerda, se quisermos usar essa terminologia”. E acrescentava: “Tem mérito, tem qualidades”.

O almoço desta quarta-feira não é o início de uma bela amizade, porque essa já começou há muito tempo.