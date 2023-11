Quando é que chega a alegria?

Pandemia, guerra na Ucrânia, conflito israelo-palestiniano, uma sucessão infinita de mal-estar servida à mesa, à hora das refeições pelos telejornais. Assim têm sido estes últimos quase quatro anos. E o mínimo de sensibilidade faz refletir e pensar no mundo que temos e no mundo que queremos.

Vivem-se dificuldades diversas e a alegria que devia ser espelho de uma geração, sentada nos bancos da faculdade, acaba por se imiscuir. Os jovens não andam alegres e levam as tristezas e preocupações para as salas de aulas. Falam das dificuldades económicas, do desassossego para arranjar quarto, seja em Lisboa ou na Guarda, e comentam ainda as imagens violentas nos media.

Sentem-se desesperançados. Quem ensina perceciona esse ambiente, que certamente terá lastro em casa. É preciso transmitir esperança, fé num mundo melhor. E, por isso, a crónica de hoje é uma tentativa de enumerar o que nos faz sorrir, sem gastar muitos tostões, sem ilusões.

Há dias, um amigo comentava que não é uma boa altura para relações amorosas. Falta dinheiro para promover encontros, jantares, viagens, escapadinhas. E se o dinheiro não traz felicidade, o meu amigo dava por garantido de que ajuda muito quando se tem uma relação. Depois de o ouvir, dei comigo a pensar nos momentos, nas oportunidades e nas pessoas, que me trazem alegria, sem que seja necessário temer pelo plafond da conta bancária.

Aqui ficam alguns desses exemplos:

Pão com manteiga a molhar no café.

Massa com frango (à moda "tuga").

O conforto de uma botija de água quente.

Ir à biblioteca e ler um livro sem pagar por ele.

Passear de mão dada com a cara-metade.

Reencontrar um velho amor.

Dormir de conchinha.

Encontrar uma nota perdida num bolso.

Receber um elogio inesperado.

Ser surpreendido por um amigo que não via há muito tempo.

Beijar um cachorrinho.

Ouvir o ronronar de um gato.

Rir até doer a barriga.

Partilhar reels com a melhor amiga.

Ter irmãos.

Estar bem de saúde. Não ter dor de dentes.

Ter os pais vivos.

Chegar a casa.

Acordar e perceber que é feriado.

Ter alguém que nos oiça e compreenda.

Receber um postal pelo correio.

Solucionar um conflito.

Aprender algo novo.

Fazer pipocas em casa.

Ajudar alguém.

Encontrar algo que queria muito por uma pechincha.

Passear na serra.

Respirar a brisa marítima.

Ter oportunidade de recomeçar.

Sábados de manhã a conversar num café.

Tardes de domingo no sofá, com chuva lá fora.

Ligar a rádio e estar a passar a música preferida.

Receber convite para almoçar fora.

Aperceber-se de que seguiu um conselho e foi bem-sucedido.

Tomar banho.

Deslumbrar-se com um filme ou série.

Lençóis lavados e casa arrumada.

Memórias de infância felizes.

Perceber que se tem uma boa amizade.

A gargalhada das/os filhas/os.

E se partilhar esta crónica, não se esqueça de acrescentar mais alguns pontos, que serão sempre diferentes consoante a faixa etária. O que nos une, enquanto humanos, é muito mais do que o que nos separa, e a alegria pode mesmo estar nas mais belas e simples coisas da vida. É bom recordar e não esquecer que, até nos momentos em que tudo nos parece negro, algo ou alguém há de surgir para nos trazer alegria. Talvez seja fé. Mas a alegria há de chegar.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990