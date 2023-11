Maior diamante azul vívido de sempre leiloado por quase 44 milhões de dólares, aquém do esperado

O maior diamante azul vívido alguma vez colocado em leilão foi vendido por uns impressionantes 43,8 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) numa venda de jóias raras da Christie’s, em Genebra, nesta terça-feira, noticia a leiloeira. Esperava-se que o anel onde está a pedra preciosa pudesse ser vendido por até 50 milhões de dólares (perto de 47 milhões de euros).

Era para ser um “sucesso histórico”, dizia a Christie’s, e apesar de o leilão ter ficado aquém, Rahul Kadakia, director internacional de joalharia da casa leiloeira, lembra que se trata de “uma enorme quantia de dinheiro, tendo em conta o que se passa no mundo actualmente”. E insiste: “A pedra rendeu quase 44 milhões de dólares.”

O diamante azul vivo, conhecido como Bleu Royal e colocado num anel, é um dos mais raros alguma vez descobertos, com 17,6 quilates (equivalente a 3,52 gramas).

Foto DENIS BALIBOUSE/Reuters

Max Fawcett, chefe do departamento de joalharia da Christie’s em Genebra, argumenta que o diamante é único devido à sua cor azul profunda e à sua forma natural de pêra, com um núcleo da gema impecável. “Este diamante preencheu todos os requisitos, razão pela qual conseguimos entusiasmar coleccionadores de todo o mundo, desde o Extremo Oriente até à América. Estamos extremamente satisfeitos com o resultado.”

No leilão de terça-feira, a Christie's vendeu dezenas de peças de joalharia raras num valor total de mais de 77 milhões de dólares (cerca de 72 milhões de euros). “É evidente que o mercado continua a ser muito forte em certas áreas”, declara Fawcett.

Entre as peças “com um desempenho extremamente bom” no leilão, estiveram as pedras de cor e as jóias de assinatura. “Há um grande mercado para coisas raras e ainda há coleccionadores à procura do melhor”, assevera o responsável.

Foto O Rolex de Marlon Brando DENIS BALIBOUSE/Reuters

Numa venda separada na segunda-feira, a Christie's vendeu um relógio de pulso Rolex usado por Marlon Brando no filme Apocalypse Now, em 1979, por mais de 4,5 milhões de francos suíços (4,68 milhões de euros). O actor tinha gravado a sua assinatura no verso, para evitar que fosse trocado acidentalmente durante as filmagens, o que torna a peça tão especial e uma das mais emblemáticas da marca relojoeira suíça. Há dois anos, o mesmo relógio foi vendido em leilão por dois milhões de francos suíços — ou seja, duplicou o seu valor.

No ano passado, foi quebrado o recorde do diamante mais caro de sempre, tendo em conta o preço por quilate. O diamante rosa Williamson Pink Star, com 11,15 quilates, foi vendido num leilão em Hong Kong por 59,24 milhões de euros.