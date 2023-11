Maior diamante azul vívido de sempre pode ser leiloado por 50 milhões. Christie’s espera “sucesso histórico”

O leilão do maior diamante azul de sempre, com 17,6 quilates, acontece a 7 de Novembro em Genebra. Também serão leiloadas peças de Marlon Brando e Audrey Hepburn.

O maior diamante azul vívido alguma vez colocado em leilão poderá ser vendido por até 50 milhões de dólares (perto de 47 milhões de euros), numa venda de jóias raras da Christie’s, em Genebra, na Suíça. A jóia vai ser negociada a 7 de Novembro, informou a leiloeira nesta quinta-feira.

Conhecido como Bleu Royal, este diamante azul vivo — que está colocado num anel — é um dos mais raros alguma vez descobertos. “O que torna o Bleu Royal tão raro e especial é o seu tamanho. Com 17,6 quilates [equivalente a 3,52 gramas]​, é o maior do seu género”, nota Rahul Kadakia, responsável internacional de joalharia da Christie's. E acrescenta: “A cor é muito rica naturalmente e o núcleo [da gema] está impecável”.

Em 2016, a Christie's vendeu um raro diamante azul de 14,6 quilates, conhecido como Oppenheimer Blue, por mais de 57 milhões de dólares (cerca de 53 milhões de euros). “Esperamos que supere o Oppenheimer”, afiança Kadakia sobre o Bleu Royal.

Foto Reuters/DENIS BALIBOUSE

Antes de ser colocado para leilão na Suíça, o diamante viajou por todo o mundo — “Ásia, EUA e Europa” — e conquistou “interesse por parte dos coleccionadores”. Como tal, esperam que agora o leilão seja um sucesso histórico.

Noutro leilão online separado, que decorre de 3 a 16 de Novembro, a Christie's está a vender um colar de pérolas usado pelo ícone do cinema e da moda Audrey Hepburn na cena final do filme Férias em Roma, de 1953. “O preço é de 20 mil a 30 mil dólares, é bastante razoável”, avalia Kadakia. “Toda a gente pode ser Audrey Hepburn.”

Foto Colar de Audrey Hepburn DENIS BALIBOUSE

A leiloeira apresentará também um relógio de pulso Rolex, usado por Marlon Brando no filme Apocalypse Now, de 1979, no verso do qual o actor gravou a sua assinatura para evitar que fosse trocado acidentalmente durante as filmagens. “O que o torna verdadeiramente único é o facto de ser uma das peças da Rolex mais emblemáticas que alguma vez esteve em leilão”, declara Remi Guillemin, responsável pelos relógios na Christie's da Europa.

Há dois anos, o relógio, actualmente avaliado entre um milhão e dois milhões de francos suíços, foi vendido em leilão por dois milhões de francos suíços (também cerca de dois milhões de euros). “É de facto altamente excepcional ter duas peças de actores incríveis”, termina Guillemin.

Foto Relógio Rolex de Marlon Brando DENIS BALIBOUSE