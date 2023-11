As grandes reportagens dos enviados do PÚBLICO ao Médio Oriente, numa edição especial

Nos últimos dias, fomos aos arquivos do PÚBLICO, revisitámos mais de 30 anos de grandes reportagens no Médio Oriente e seleccionámos algumas que, acreditamos, ganham uma nova vida à luz do que está hoje a acontecer na região. O resultado é uma edição especial, de mais de 200 páginas, que pode encontrar na nossa Estante P, o site onde disponibilizamos, aos nossos assinantes, livros e dossiers do PÚBLICO em formato digital.

Esta edição em PDF inclui trabalhos dos enviados Alexandra Lucas Coelho (que também foi correspondente do PÚBLICO em Jerusalém), Alexandra Prado Coelho, Fernando Veludo, Maria João Guimarães e Paulo Moura. E pode ser descarregada aqui, a partir desta terça-feira, dia em que se assinala um mês do ataque do Hamas a Israel.

Numa edição com muitas fotografias de época e algumas caixas explicativas, pode ainda encontrar a reprodução de capas e páginas originais do PÚBLICO com alguns trabalhos especiais sobre o Médio Oriente, que são também um testemunho da evolução do grafismo do jornal.

Mas, sobretudo, pode encontrar grandes histórias. O primeiro texto é de 1993, e relata cada detalhe do famoso aperto de mão em Washington entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. “Somos pessoas como vós, que querem construir uma casa, plantar uma árvore, amar, viver lado a lado convosco, (…) como homens livres”, declarou Rabin. “Foi necessária muita coragem para chegar até aqui, à assinatura destes acordos. Mas será preciso uma coragem ainda maior para enfrentar os problemas que nos esperam", disse Arafat.

Foto Edição de 248 páginas, a partir desta terça-feira, dia 7, no site da Estante P

Nos anos que se seguiram estivemos em Jerusalém, em Telavive, em Gaza, em Hebron, em Ramallah, em muitas cidades, aldeias, kibbutzim, muitas vezes, e em momentos muito diferentes. Nos 50 anos do Estado de Israel, por exemplo, publicámos vários trabalhos especiais. Contámos-lhe os sonhos, os pesadelos, as aspirações, os ataques, as bombas, a morte e a vida em ambos os lados dos muros.

Quando começámos a tarefa de recuperar algumas das reportagens que fomos fazendo ao longo destes anos no Médio Oriente, percebemos rapidamente que teríamos de deixar de fora muitos textos que fariam todo o sentido numa selecção de trabalhos que mostrassem, pelos olhos dos jornalistas do PÚBLICO, o que se passa há tantos anos naquele território.

Esta selecção deixa muito de fora. Mas, ainda assim, é preciosa se quisermos compreender melhor o conflito em 2023.