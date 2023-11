A mostra mais doce de Alcobaça celebra 25 anos de delícias conventuais

De 16 a 19 de Novembro, o Mosteiro de Alcobaça volta a transformar-se em paraíso de gulosos, com a Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais de Alcobaça, evento que este ano celebra 25 anos. Desde 1999 que a iniciativa organizada pela câmara municipal contribui para divulgar esta arte gastronómica ancestral, mantendo em destaque o legado dos doces e licores conventuais dos Mosteiros de Alcobaça (masculino) e de Coz (feminino).

Na edição comemorativa dos 25 anos, a autarquia pretende também "celebrar as casas participantes com destaque para as que venceram nas últimas edições os primeiros prémios de melhor doce e licor", iniciativa que este ano vai também envolver o público na votação.

Entre as novidades deste ano, o presidente da autarquia, Hermínio Rodrigues, destacou à agência Lusa a realização, pela primeira vez, da exposição Mérito em retrospectiva: 25 anos. 25 premiados. O objectivo, disse, é "recordar os doces premiados ao longo destes anos" e mostrar a evolução que a iniciativa "e a doçaria tiveram e que contribuem para que este seja um certame único a nível do país e como há poucos no mundo".

Além de perto de 30 pastelarias de todo o país, a mostra vai contar com a participação de mosteiros e abadias nacionais e internacionais, nomeadamente o Mosteiro do Santíssimo Sacramento do Louriçal, Mosteiro de Bande (Vila Nova da Carvalhosa), Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja (Miranda do Douro), Monjas Cistercienses da Porta Aberta (Braga), Mosteiro de São Bento de Singeverga (Santo Tirso), Abadia de Herkenrode (Bélgica), Mosteiro Cisterciense de Boa Vista (Brasil) e Casa do Povo do Curral das Freiras (Madeira).

À semelhança da última edição, a mostra volta a ocupar o Claustro do Rachadouro, uma das alas do Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, onde ficarão situados os espaços dedicados aos licores conventuais, a mostra de chocolates (belgas), o espaço de realização de showcookings e a tenda para os momentos musicais e culturais que integram o programa.

Em termos de animação, a organização destaca o concerto da cantora lírica Sofia Escobar, no primeiro dia, e o espectáculo imersivo Quadros Vivos de Caravaggio, uma dramatização "que recria em palco uma sequência de 21 obras do pintor italiano do Barroco, que se vai construindo e desconstruindo".

A experiência "substitui o espectáculo de videomapping que tem sido apresentado noutras edições", explicou o presidente da autarquia de Alcobaça, no distrito de Leiria, adiantando que a aposta este ano "foi levar para dentro do mosteiro" a experiência imersiva que apresenta os 21 quadros bíblicos.

A Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais de Alcobaça conta este ano com um orçamento de mais de 100 mil euros, menos 40 mil que o ano passado (dada a redução dos custos por não incluir o espectáculo de ​videomapping).

A estimativa da autarquia é que o evento seja visitado por cerca de 30 mil pessoas.