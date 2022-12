Montebelo, um hotel no Mosteiro de Alcobaça: as coisas boas não precisam de grandes adornos

Se as paredes falassem, as do mais novo elemento da família Montebelo teriam certamente muito que contar. Já deram guarida a monges, militares, políticos, magistrados, entre outros, num passado que acaba de dar lugar a uma nova fase da história. O recém-inaugurado Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel não só conseguiu resgatar o Claustro do Rachadouro do monumento classificado como Património Mundial da UNESCO, como até conseguiu conceder-lhe a honra que ele merece. Alberga, agora, um hotel de cinco estrelas, projectado e decorado pelo arquitecto Eduardo Souto de Moura, que foi buscar inspiração ao minimalismo e desapego que caracterizou a vida inicial daquele edifício, protagonizada pelos monges da Ordem de Cister.