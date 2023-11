Guerras na Europa começaram há 5000 anos em Espanha, mil anos antes do esperado

Nova investigação de mais de 300 restos mortais em Espanha mostra que os conflitos em grande escala podem ter começado ainda no período Neolítico – e bem perto do que é hoje Portugal.

Há 5000 anos, mais de 300 pessoas foram mortas durante um conflito de grande escala, na região norte de Espanha, no País Basco. Os ferimentos identificados nos restos dos esqueletos destas vítimas ainda não tinham cicatrizado e tinham indícios de pontas de flechas – está encontrada uma das armas do crime. Ao contrário dos registos anteriores, em que os grupos de 20 ou 30 pessoas representavam um conflito menor, as centenas de vítimas indicam que esta foi uma guerra com mais intervenientes e melhor organização, possivelmente até com alguns meses de duração. É a prova mais antiga que conhecemos de uma plausível guerra na Europa.