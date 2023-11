Mostra de Cinema Anti-racista volta ao Porto com uma edição sobre o colonialismo

O evento, organizado pelo SOS Racismo, acontece no Batalha - Centro de Cinema, no Porto, de sexta-feira a domingo.

A 10.ª edição da Mostra Internacional de Cinema Anti-racista (MICAR) vai apresentar no Batalha - Centro de Cinema, no Porto, de sexta-feira a domingo, uma série de filmes de entrada livre para reflectir sobre o passado colonial.

O evento, organizado pelo SOS Racismo, tem como tema central "Memória contra o colonialismo - do silêncio à reparação", com vários filmes a reflectirem o passado colonial português, no seu legado de violência, e as lutas de libertação dos países das ex-colónias.

"É com bastante alegria, e às vezes algum espanto, termos sido capazes de, por um lado, já ter feito 10 edições e, por outro, perceber que existe um público que todos os anos vai [ver os filmes]. É uma iniciativa que todos os anos enche salas e desperta a curiosidade de pessoas, não só de activistas", destaca à Lusa Joana Alves dos Santos, da organização.

A mudança "boa" para o Cinema Batalha, que já estava planeada para 2022, permite albergar numa mesma casa todas as sessões, de entrada gratuita, e fazer coincidir esta reflexão sobre racismo com os 50 anos do 25 de Abril de 1974, "que não é só a democracia portuguesa mas também as lutas de libertação" e como também nesses países africanos se "contribuiu para a democracia portuguesa".

"Não só conhecemos pouco a realidade da guerra como o contributo de pensadores e activistas africanos para a democracia. (...) A diversidade na sociedade portuguesa, ou como ela é muitas vezes menosprezada, faz parte desse processo. [Queremos] tornar visíveis alguns contributos de fora do modelo português e branco. Já vai haver suficientes celebrações com outros enfoques, este é o nosso", define Joana Alves dos Santos.

Entre os destaques dos filmes programados, nota para a sessão de abertura, pelas 21h15 de sexta-feira, com dois filmes de Sarah Maldoror (1929-2020), a "curta" Monangambé e a "longa" Sambizanga, ambos casos ligados à luta anticolonial angolana.

"Já há muitos anos que andamos atrás destes filmes. Ainda não tinha sido possível. Foi interessante, porque aconteceu agora, que preparamos e trabalhamos numa celebração do 25 de Abril. (...) Conseguimos cruzar isso, também, com a exposição Resistência Visual Generalizada, que completa a informação do que foram esses movimentos", acrescenta Joana Alves dos Santos.

"[A exposição] Reflecte a publicação de livros de fotografia por fotógrafos internacionalistas e pelos próprios movimentos de libertação, entre os anos 1960 e 1980, no contexto da luta anticolonial em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Essas publicações raras documentam os processos de descolonização desde o início da luta armada até aos primeiros anos de independência", pode ler-se na apresentação do festival.

A programação inclui ainda obras como Nayola, de José Miguel Ribeiro, dedicada ao público mais jovem, mas também Mueda, Memória e Massacre, de Ruy Guerra, a apresentar no sábado, e Daughter of the dust, da norte-americana Julie Dash, ainda na sexta-feira.

A jornalista e activista Diana Andringa conta com dois filmes em exibição: Tarrafal - Memórias do campo da morte lenta (2010), no sábado pelas 17h15, e Guiné-Bissau: Da memória ao futuro (2019), no domingo à mesma hora.

A publicação dedicada, Caderno MICAR, conta ainda com uma entrevista com a jornalista e realizadora, assim como outros textos de pensadores e activistas, numa 10.ª edição que fecha com Prism, de Na Van Dienderen, Éléonore Yaméogo e Rosine Mbakam.

Produzido em 2021, "é um filme sobre filmes, e sobre como a representação fotográfica e cinematográfica também tem este viés racista", encerrando a MICAR "com uma reflexão sobre o próprio cinema".