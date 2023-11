O conflito Israel-Hamas e África

Neste episódio de Na Terra dos Cacos, a entrevista é com o director do Centro de Estudos Amílcar Cabral, o investigador guineense Carlos Cardoso.

Neste segundo episódio de Na Terra dos Cacos, António Rodrigues e Elísio Macamo lembram que a guerra de Israel contra o Hamas se faz às portas de África, falam da violência pós-eleitoral em Moçambique e da visita de Estado do Presidente da Guiné-Bissau a Portugal. A entrevista é com o director do Centro de Estudos Amílcar Cabral, o investigador guineense Carlos Cardoso.

