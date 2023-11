Empréstimo de 150 mil euros custa mais 4000 euros em três anos de subida da Euribor

As taxas Euribor continuam a não dar tréguas, com novas subidas em Outubro. Fazendo uma retrospectiva da subida das taxas nos últimos 24 meses, a prestação de um crédito à habitação de 150 mil euros, associado à Euribor a 12 meses, com um spread de 1%, e por um prazo de 30 anos, já sofreu um aumento de 2800 euros, valor que subirá para 4437 euros considerando os próximos 12 meses. Trata-se de um montante difícil de acomodar no orçamento das famílias, e que poderá levar mais famílias a pedir a fixação da taxa da prestação, medida a disponibilizar pelos bancos a partir desta quinta-feira.

