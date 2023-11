Titãs no único concerto fora do Brasil: “Uma farra, uma celebração” em Lisboa

Os Titãs reagruparam-se e fazem uma festa. Arnaldo Antunes, um dos fundadores, explica porquê, nas vésperas do único concerto da banda fora do seu país: sexta-feira, na Altice Arena, em Lisboa.

No início eram oito. Chamavam-se Titãs do Iê-Iê e eram Arnaldo Antunes, Branco Mello, Ciro Pessoa, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Belloto. Isso foi em 1982, quando começaram a actuar em espaços pequenos, para poucas pessoas. Passadas quatro décadas a encher estádios e a tocar para milhões, os Titãs juntaram-se numa série de concertos comemorativos no Brasil, sob o título Todos ao Mesmo Tempo Agora. Já fizeram 22 (começaram em Abril, no Rio de Janeiro) e farão mais 25 até ao final do ano.