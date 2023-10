Toda a Luz Que Não Podemos Ver, uma série para ler o livro

Aria Mia Loberti, uma actriz invisual 100% estreante, protagoniza esta adaptação Netflix de um livro premiado com Pulitzer sobre a França no fim da Segunda Guerra Mundial.

A série Toda a Luz Que Não Podemos Ver é um bom argumento para ler o livro Toda a Luz Que Não Podemos Ver. Depois de meses à míngua de estreias de grande relevo crítico ou com grandes nomes no elenco, à excepção do terceiro capítulo de Lupin, do fim de Sex Education ou de fenómenos em construção como Corpos, uma das grandes apostas da Netflix para Novembro é esta minissérie com Hugh Laurie, Mark Rufallo e Louis Hofmann (de Dark) mas que na verdade é a estreia da actriz Aria Mia Loberti, que tal como a protagonista é cega e o pião em torno do qual toda uma história de guerra gira.