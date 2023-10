O que querem de Lupin?

A terceira temporada de Lupin, o êxito francês para a Netflix que roubou as atenções do mundo das séries em 2021, estreou-se na passada quinta-feira e entrou logo para o primeiro lugar nas mais vistas em Portugal. Não é surpresa. Mas agora vem com um gostinho especial. Depois de duas temporadas em que o mundo televisivo estava confinado às suas casas pela pandemia e clamava por entretenimento, o rosto de Assane Diop, ou seja do actor Omar Sy, é um símbolo de outra coisa.

