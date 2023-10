Luís Paixão Martins: as sondagens “não servem para prever resultados eleitorais”

O consultor político e especialista em comunicação Luís Paixão Martins, que tem trabalhado com o PS de António Costa, nomeadamente nas últimas legislativas, lança este sábado mais um livro. Depois de Como Perder uma Eleição, é a vez de Como Mentem as Sondagens, em que o especialista em comunicação política reflecte sobre os estudos de opinião. Com uma abordagem analítica e com reporte histórico, Luís Paixão Martins explica as razões pelas quais as sondagens erram tanto, ou seja, por que muitas vezes não acertam nos resultados eleitorais. O livro é apresentado em Lisboa por Mariana Vieira da Silva e José Pacheco Pereira.

