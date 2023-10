Encontrado morto o presumível autor dos tiroteios no Maine

Robert Card, suspeito da morte de 18 pessoas no pior tiroteio em massa deste ano nos Estados Unidos, foi encontrado sem vida em Lisbon, no estado norte-americano do Maine.

Terminou a operação policial para localizar o presumível autor da sequência de tiroteios que, na noite de quarta-feira, vitimou mortalmente 18 pessoas em Lewiston, no estado norte-americano do Maine. O corpo de Robert Card, 40 anos, foi encontrado em Lisbon, uma localidade próxima dos locais do crime. As autoridades crêem que o suspeito pôs termo à própria vida com uma arma de fogo.