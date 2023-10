“Estamos numa batalha para convencer as pessoas de que a democracia é o melhor sistema”

Martin Wolf, principal comentador económico do Financial Times, diz que, para sobreviver, o capitalismo democrático tem de ser “mais redistributivo” e apoiar o “emprego bem remunerado”.

Martin Wolf, o jornalista britânico que é um dos comentadores económicos mais influentes das últimas décadas, está preocupado com o futuro das democracias liberais e do capitalismo. No seu novo livro, A Crise do Capitalismo Democrático, explica como a insatisfação e o sentimento de perda gerados em alguns segmentos da população por tendências económicas, sociais e culturais das últimas décadas estão a criar as condições para a ascensão de políticos populistas e autocratas em algumas das maiores democracias mundiais. A derrota de Donald Trump nas últimas eleições, avisa na conversa que teve com o PÚBLICO na sua mais recente visita a Lisboa, pode ser apenas uma pequena inflexão no processo à escala mundial de declínio das democracias que dura há já 20 anos.