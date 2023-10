Drawing Room, uma feira gourmet

A meteorologia não se mostrava convidativa, mas nesta quarta-feira ao final da tarde a enchente para a inauguração da edição portuguesa da Drawing Room, feira exclusivamente dedicada ao desenho e cujo conceito original vem de Espanha, já se fazia sentir.

No salão principal da Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), em Lisboa, concentram-se, tal como na edição de 2022, 23 galerias: 19 portuguesas, três espanholas e uma brasileira. Ausentes estão galerias como Cristina Guerra, Francisco Fino, Madragoa e Foco – que estarão já na próxima semana na feira Artissima, em Turim –, bem como as portuenses Quadrado Azul ou Pedro Oliveira, por exemplo. A feira, que se estende até ao dia 29 de Outubro, completa-se com uma excelente exposição dos artistas seleccionados para o prémio de desenho FLAD, no espaço da Galeria Pintor Fernando de Azevedo – o vencedor é conhecido no sábado, 28. Noutra secção e sob o tema “Foco Ilhas Baleares”, o comissário João Silvério reúne peças de Catalina Julve, Andreu Maimó, Cristòfol Pons e Isabel Servera.

O primeiro artista que encontramos na SNBA é Rui Calçada Bastos, que tem uma individual no stand da sua galeria, a Bruno Múrias. As peças que mostra incluem, como tantas vezes sucede no seu trabalho, objectos apropriados – neste caso, postais antigos e velhas balanças de correio onde o artista intervém com delicados desenhos a laser em placa metálica, ou com arames que criam linhas e ligações sobre as imagens estereotipadas das paisagens nos postais. É sem dúvida um dos trabalhos mais originais de toda a feira.

Foto Em postais antigos e velhas balanças de correio, Rui Calçada Bastos intervém com delicados desenhos a laser em placa metálica, ou com arames

Tal como acontece no caso de Rui Calçada Bastos/Bruno Múrias, outras galerias optaram por apresentações individuais, dando o benefício acrescido de maior visibilidade ao artista. A Galeria Vera Cortês mostra obras de Gabriela Albergaria, a 3+1 traz desenhos da brasileira Maria Laet, a Pedro Cera escolhe as intrigantes figurações da alemã Paloma Varga Weisz, e a No-No apresenta peças de Rui Neiva significativamente diferentes daquelas que vimos em Maio passado, na ARCOlisboa. Quanto às galerias espanholas presentes – Siboney, Silvestre e Trinta –, seleccionaram pelo menos um artista português para fazer face à dificuldade que é entrar num mercado estrangeiro com protagonistas que poucos identificarão. Já a brasileira RV Cultura e Arte, de Salvador, mostra obras dos brasileiros Pedro Marighella, a bisar na Drawing Room depois da sua presença em 2020, e Felipe Rezende.

Foto Gabriela Albergaria na Galeria Vera Cortês

Prestígio e preço a condizer

Apostar em feiras não é fácil, e as galerias representadas nesta edição da Drawing Room demonstram compreender a importância da circulação internacional dos seus artistas. Por exemplo, no dia da inauguração havia muito público português, claro, mas também algum estrangeiro, o que é sintomático de como a qualidade geral desta feira, ainda de pequena dimensão, reflecte a vontade de ultrapassar as barreiras habituais do mercado nacional. A Drawing Room é quase uma feira gourmet, onde se prefere a qualidade à quantidade, procurando também chegar a clientes com um gosto educado e muito particular.

No conjunto, destacamos as peças de maior prestígio, com preços a condizer: uma selecção de desenhos de Paula Rego, entre os quais uma raríssima paisagem, na Galeria 111; e as grandes folhas com aguadas sobre papel de Pedro Cabrita Reis na Miguel Nabinho. O galerista, que também mostra peças de Patrícia Garrido, tem ainda em exposição obras de Pedro Calapez.

Foto Selecção de desenhos de Paula Rego, entre os quais uma raríssima paisagem, na Galeria 111

Foto Paula Rego na Galeria 111

Noutros stands, como o da lisboeta Balcony, chamam-nos a atenção as obras assinadas por Rodrigo Oliveira e Tiago Alexandre. Também é o caso de Pedro Barateiro (na Filomena Soares), de Vasco Barata (na Fonseca Macedo), de Lutz Braun (na Jahn und Jahn), de Rui Soares Costa (nas Salgadeiras). Uma menção especial cabe à portuense Lehmann+Silva, que traz uma cuidada selecção de peças, entre artistas jovens e não tão jovens: Fernando Marques Penteado, Joana da Conceição, Diana Policarpo & Odete, e sobretudo Mariana Barrote.

Entre os muitos prémios que serão atribuídos durante a feira – Prémios millennium, já na sexta-feira; Prémio Novo Talento Desenho, atribuído pela feira e pela Viarco, e Prémio FLAD – é de salientar este último, no valor de 20.000 euros, e que tem direito a exposição dos artistas seleccionados. Este ano, contam-se António Poppe, Carla Filipe, Cristina Lamas, Dayana Lucas, Hugo Canoilas, Joanna Latka, Manuel Caldeira, Paulo Brighenti e Pedro Valdez Cardoso. A exposição é muito homogénea em termos qualitativos, o que não deverá facilitar a tarefa do júri, e as obras relevam, na sua maioria, um conceito expandido do desenho: nem obrigatoriamente a lápis, nem sobre papel, nem limitado a um formato ou a uma forma específicos; mas sempre uma investigação sobre o que sucede à linha, ao risco ou à mancha aguada numa superfície conceptualmente infinita. Esta linha, aqui, pode ser linha de coser, recorte feito por máquina, arame, fio de tecido. E a cor, carvão, tintura vegetal, base comprada no comércio, até – ou seja, tudo aquilo que o artista quiser. Este prémio, que será anunciado no sábado à tarde, coube em 2022 a Maria Capelo.