Ir às Ilhas Selvagens com Diana Policarpo

Faltam dez minutos para as onze de uma manhã cheia de sol, o primeiro dia com bom tempo na semana inaugural da Bienal de Arte Veneza. A praça em frente à Igreja de San Lorenzo vai ficando pontuada pela tribo da bienal, identificável pelos sacos que traz ao ombro distribuídos durante as inaugurações das exposições dos 80 pavilhões nacionais, Portugal incluído. Está à espera, tal como nós, que se abram as portas do Ocean Space, um espaço que a nova geração da família Thyssen-Bornemisza, a do famoso museu de Madrid, abriu em Veneza há três anos.