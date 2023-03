O manual de Carla Filipe contra o esquecimento

Na apresentação à imprensa de In my own language I am independente, a gigantesca exposição antológica de Carla Filipe que esta sexta-feira abre as suas portas no Porto, o director artístico do Museu de Serralves, Philippe Vergne, explicou que conhecia já a obra da artista, representada com várias peças na colecção do museu, mas que ficou ainda assim “espantado” com a intensa produção que se dá a ver nesta mostra comissariada por Marta Moreira de Almeida, e que abarca 20 anos de trabalho. Vergne ia usar o adjectivo “prolífica” para descrever essa abundância de obra, mas depois, preferindo a causa ao sintoma, corrigiu: “É a urgência de deixar um traço.”

