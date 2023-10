Dali houve nome Portugal, além de rock e outras músicas

Recém-celebrado em dois concertos, o rock à “moda do Porto” é apenas uma parte do que os movimentos musicais portuenses têm sido capazes de nos dar.

O título pegou, o hábito também. Até o mês. Em 22 de Outubro de 2022 estreou-se o primeiro, no Pavilhão Rosa Mota, que por razões comerciais passou a usar um enorme “chapéu” com as palavras Super Bock Arena. Chamaram-lhe Rock à Moda do Porto e, no palco, juntava num só espectáculo GNR, Clã, Pluto, Zen e Três Tristes Tigres. Como a coisa pegou, voltou em 2023, nos dias 20 e 21 de Outubro (coladinhos à data original), trazendo desta vez dois concertos em lugar de um, anunciando o primeiro Pedro Abrunhosa, Jafumega e Trabalhadores do Comércio e o segundo Táxi, Clã (com Capicua por convidada) e Mão Morta (que são de Braga).