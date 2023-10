Rock à Moda do Porto celebrado esta sexta-feira e sábado no Pavilhão Rosa Mota

Segunda edição do festival conta com Trabalhadores do Comércio, Jafumega, Pedro Abrunhosa, Taxi, Clã e Mão Morta.

Um ano após a primeira edição, o festival Rock à Moda do Porto regressa ao Pavilhão Rosa Mota, esta sexta-feira e sábado, para "celebrar a vivacidade das bandas do Porto", segundo a promotora Vibes & Beats.

O festival, que este ano apresenta um dia adicional de concertos face à edição inaugural, apresenta no seu cartaz "orgulhosos detentores da pronúncia do Norte e um punhado de história de bandas de rock que resistiram ao passar das modas e ainda hoje palpitam no coração de um país inteiro", defende no seu site.

Esta sexta-feira, actuam Trabalhadores do Comércio, Jafumega e Pedro Abrunhosa. A este último, a promotora lançou o desafio de "fazer um repertório onde o rock é rei". Para sábado, estão agendados os concertos dos Taxi, Clã e Mão Morta.

Os passes para os dois dias da segunda edição do Rock à Moda do Porto têm um custo de 49 euros. Já o preço dos bilhetes diários varia entre os 29 e os 35 euros.