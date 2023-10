Portugal ocupa 10.º lugar na União Europeia em número de artigos científicos publicados

Portugal ocupava em 2022 a décima posição na União Europeia (UE) em número de artigos científicos publicados por milhão de habitantes, segundo os dados mais recentes divulgados pela Direcção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC).

De acordo com os dados compilados este mês pela DGEEC sobre a produção científica nacional de 2012-2022, Portugal tinha no ano passado 2156 publicações (artigos e revisões) indexadas na plataforma Web of Science por milhão de habitantes, ocupando o 10.º lugar na UE.

A Web of Science funciona como uma base de dados bibliográfica internacional que reúne artigos publicados em milhares de revistas académicas e científicas, disponibilizando ferramentas para pesquisa avançada, análise de citações e bibliometria.

Em 2022, Portugal posicionava-se à frente de países mais ricos, como Espanha (1679 publicações/milhão de habitantes), Itália (1668), Alemanha (1611) e França (1241).

Entre os 27 Estados-membros da UE, Dinamarca (4225 publicações/milhão de habitantes), Suécia (3375) e Finlândia (3181) ocupavam o pódio, enquanto Letónia (800), Roménia (669) e Bulgária (441) estavam nos três últimos lugares.

Em números totais, Portugal contabilizou no ano passado 29.639 publicações científicas (artigos, revisões ou outros documentos), sendo a maioria (60,5%) de acesso aberto. Em dez anos, de 2012 a 2022, o número de publicações aumentou em mais de 10.500.

Espanha, Reino Unido e Estados Unidos foram os países com que Portugal mais colaborou em 2022 em termos de produção científica. No total, Portugal cooperou com 204 países.

As ciências exactas e naturais, as ciências médicas e da saúde e as ciências da engenharia e tecnologias foram as áreas com mais artigos publicados.