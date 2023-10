O que nos distingue do Hamas

A emoção é o primeiro e único sentimento capaz de caber na reacção de uma vítima de um ataque terrorista, como o que Israel sofreu no fatídico 7 de Outubro. Não se deve por isso estranhar a reacção hebraica a tão infame atentado. Sub-reptícia ou inconscientemente, essa resposta cabe no velho guião com que se encararam todas as agressões nas últimas décadas: tanto como derrotar o inimigo, é preciso mostrar força no mundo onde prevalece a lei dos mais fortes. O intervalo de tolerância que, aprendemos com as Luzes, deve nortear a acção dos homens e dos Estados é moda de intelectuais, não é manual de militares ou de políticos. Afinal, o apaziguamento deu no que deu: na mais cruel página da História da Europa.

