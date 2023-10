É a desinformação uma nova arma de guerra?

Entre Israel e o Hamas há um conflito aberto onde as redes sociais e a visão do mundo sobre o que se está a passar está também em jogo. Imagens de crimes antigos, videojogos e vídeos mal traduzidos regem discurso online sobre um conflito onde as acusações de desinformação se multiplicam e complicam a percepção dos factos. Neste P24 ouvimos a jornalista Karla Pequenino.

