O regresso da Champions

Depois de Portugal ter garantido a qualificação para a fase final do próximo Europeu de futebol e com uma eliminatória da Taça de Portugal – a primeira com emblemas do primeiro escalão – a disputar-se neste fim-de-semana, é para o meio da próxima semana que estão guardadas as emoções mais fortes, pelo menos para os adeptos dos principais clubes portugueses.

Está de regresso a Liga dos Campeões e Sporting de Braga e Benfica serão os primeiros a entrar em acção, logo na terça-feira. Os bracarenses têm uma missão espinhosa, recebendo o Real Madrid, equipa especialista em ganhar a competição e recordista de troféus.

Já os benfiquistas abrem as portas do Estádio da Luz aos bascos da Real Sociedad, e estão praticamente obrigados a vencer se querem manter ainda alguma esperança na qualificação para a fase seguinte da prova, depois de duas derrotas somadas em outros tantos jogos.

No dia seguinte é a vez de o FC Porto assumir o protagonismo. Os portistas viajam até ao campo do Antuérpia e um triunfo seria um passo importante para que os "dragões" chegassem aos "oitavos".

Quanto ao Sporting, único representante português na Liga Europa, jogará na quinta-feira na Polónia, contra o Rakow, depois de, neste sábado (17h45), perante o Olivais e Moscavide, ter decidido o seu futuro na Taça de Portugal, tal como os seus mais directos concorrentes. Aqui encontra o calendário da Liga dos Campeões e aqui o da Liga Europa.

Antes, e fora de Portugal, haverá o regresso dos principais campeonatos europeus. E é em Itália que surge o jogo mais interessante do fim-de-semana, com um Milan-Juventus no domingo: primeiro contra um dos terceiros, com quatro pontos a separar os emblemas.

No râguebi prossegue o Mundial, com os jogos das meias-finais. Nesta sexta-feira, Argentina e Nova Zelândia lutam por um lugar no jogo decisivo. Amanhã, será a vez de Inglaterra e da África do Sul.

Por fim, nota para mais uma prova do Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira, em contactos com a Honda e já a pensar na próxima temporada, vai tentar, no sábado, melhorar o 12.º com que terminou, há uma semana, o GP da Indonésia.

