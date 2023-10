Ciberassédio, o novo flagelo dos atletas

Em 2022, depois de ter sido eliminado na primeira ronda do Estoril Open, Benoit Paire partilhou as mensagens de ódio que já vinha a receber como consequência dos maus resultados. Este ano, foi João Sousa que, dias antes de entrar no torneio português, revelou: “Estou exausto de receber mensagens de apostadores com ameaças, insultos, provocações e pouca noção daquilo que é preciso fazer e sacrificar para poder ser tenista profissional.” Esta é a descrição da nova realidade de muitos atletas, em especial de desportos individuais, com maior incidência no ténis, modalidade que atrai o maior volume e número de apostas e apostadores. Define-se como ciberassédio, uma nova palavra no dicionário, que identifica uma das maiores preocupações no desporto mundial actual.

