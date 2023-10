Futebol português é o mais dependente das casas de apostas na Europa

No top 10 da UEFA, não há outra Liga tão exposta aos patrocínios das casas de apostas como a portuguesa, com 72% dos clubes a disponibilizarem a frente das camisolas.

O recente drama vivido por Nicolò Fagioli no mercado das apostas desportivas, em Itália, voltou a chamar a atenção para o peso que representam as casas de apostas nos contratos de patrocínios no futebol actual. Numa Europa a diferentes velocidades neste domínio, há países que já puxaram do travão de mão, como Itália e Espanha, há outros que estão a diminuir drasticamente a velocidade, como Alemanha e França, e um que irá accionar o sinal vermelho em 2026, Inglaterra. Quanto a Portugal, é, de longe, entre as principais Ligas, o país mais exposto ao fenómeno.