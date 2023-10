A luz de Neymar brilha cada vez menos

Nesta fase da carreira, Neymar Jr. já devia ser um indiscutível entre os melhores. Indiscutível na selecção brasileira, indiscutível numa equipa de topo do futebol mundial, candidato crónico à Bola de Ouro e ao The Best. Neymar tem 31 anos e devia estar nessa fase, tal como estavam Messi ou Ronaldo quando tinham essa idade, mas não está. Ninguém duvida que ele é um craque, mas Neymar dificilmente irá atingir o nível ou terá a longevidade do argentino e do português. Depois da lesão sofrida no joelho esquerdo durante um jogo de qualificação para o Mundial, nesta quarta-feira, vai ficar mais vários meses de fora e não se sabe em que condições irá voltar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt