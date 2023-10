Estádio de Braga custou 200 milhões, está fora do Mundial e à venda

Não é raro um grupo de colegas com apetite voraz entrar num restaurante caro e ignorar a noção da proporcionalidade. Pede sofregamente itens da ementa, com fartura de entradas, bebidas, pratos principais, sobremesas e digestivos. Quando chega a extensa conta, o primeiro que a consulta, empanturrado e com um botão da camisa desabotoado, olha à volta com um misto de incredulidade e má consciência. “É impossível termos comido isto tudo! Já viram quanto é?” A analogia aplica-se sem esforço aos responsáveis da Câmara Municipal de Braga e aos seus munícipes, perante os custos de um megalómano Estádio Municipal, construído para o Euro 2004 e que já atingiu a soma de 200 milhões de euros. A autarquia colocou-o agora à venda para travar a sangria.

