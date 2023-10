Fim-de-semana na TV: Sombra, uma ópera de Debussy, A Criada e muita animação

CINEMA

Sem Essa, Aranha

TVCine Edition, sábado, 22h

Terceira longa-metragem do brasileiro Rogério Sganzerla, nome mítico do “cinema marginal” dos anos 1960 e 1970, é um filme experimental que radicaliza a proposta de O Bandido da Luz Vermelha. O protagonista é um banqueiro desonesto – papel que Sganzerla confiou a Jorge Loredo, que criara para a televisão uma personagem cómica chamado Zé Bonitinho, caricatura do galã plebeu.

Comboio de Sal e Açúcar

RTP2, sábado, 00h47

Moçambique está em plena Guerra Civil. Um único comboio liga a região de Nampula ao Niassa. Centenas de pessoas arriscam a vida na linha férrea, para garantirem a subsistência trocando sal por açúcar. As suas histórias misturam-se à medida que o comboio prossegue o seu caminho lento e a guerra decorre pelo país.

Realizado por Licínio Azevedo, o filme baseia-se no romance escrito pelo próprio. Matamba Joaquim, Thiago Justino, Melanie de Vales Rafael, Vítor Raposo e Mário Mabjaia dão vida às personagens.

A Criada

TVCine Edition, sábado, 1h15

Thriller erótico do sul-coreano Park Chan-wook, a partir de um romance da britânica Sarah Waters. Na década de 1930, a Coreia encontra-se subjugada ao Japão. Sook-Hee é contratada como empregada de Hideko, uma jovem órfã japonesa que é a única herdeira de uma grande fortuna e que tem como tutor um tio autoritário e dominador.

Sook-Hee não está ali por acaso: é aliada de Fujiwara, um vigarista que planeia conquistar o coração de Hideko, casar-se com ela e mandá-la para um hospício. Tudo muda quando a amizade entre as duas raparigas se transforma em algo mais.

Sombra

AXN Movies, domingo, 21h10

Com realização e argumento de Bruno Gascon, Sombra inspira-se em casos reais – em especial, o de Filomena Teixeira e do seu filho, Rui Pedro, desaparecido em 1998 – para retratar a superação e o amor incondicional de uma mãe que recusa fazer o luto por uma criança que acredita ainda estar viva, quando todos a pressionam a desistir. Os actores Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte e Tomás Alves ocupam os papéis principais.

O Estagiário

Fox Comedy, domingo, 23h

Nancy Meyers escreve e realiza esta comédia sobre segundas oportunidades. Jules Ostin (Anne Hathaway), fundadora e directora de um bem-sucedido site de moda, decide implementar um programa de sensibilização para o bem-estar na terceira idade. Assim conhece Ben Whittaker (Robert De Niro), um homem de 70 anos que encontra no estágio sénior uma forma de continuar activo – e que vai mudar a vida dela.

Mães Paralelas

RTP1, domingo, 1h20

Janis e Ana conhecem-se num quarto de uma maternidade, quando estão prestes a dar à luz. Janis já passou dos 40 e encara o momento com alegria, mesmo não sendo uma gravidez planeada. A jovem Ana, pelo contrário, está aterrorizada com o que está prestes a acontecer. Naquele momento tão marcante das suas vidas, vão criar um laço profundo que se prolongará no tempo.

Estreado no Festival de Cinema de Veneza – onde Penélope Cruz recebeu o Prémio Volpi Cup de melhor actriz –, este melodrama sobre os diversos lados da maternidade tem argumento e realização do multipremiado Pedro Almodóvar. No elenco, para além de Cruz, surgem as actrizes Milena Smit, Daniela Santiago, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano e Rossy de Palma.

DOCUMENTÁRIOS

Kid 90

TVCine Edition, sábado, 14h25

Um filme sobre o significado de crescer à frente das câmaras na década de 1990. Reúne gravações que Soleil Moon Frye, a realizadora (e ela própria criança-estrela numa sitcom) foi fazendo nos bastidores com outros miúdos-actores e junta-lhes testemunhos actuais deles. David Arquette, Brian Austin Green, Marc-Paul Gosselaar e Heather McComb são alguns nomes no elenco.

Um Dia na Agricultura Portuguesa

RTP2, domingo, 19h49

Estreia. Francisco Teotónio Pereira realiza este panorama daquilo “que faz da agricultura portuguesa um caso de sucesso”. Foi filmado um pouco por todo o território, ao longo de um ano.

ÓPERA

Pelléas et Mélisande

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. Gravação da ópera semi-encenada que foi levada à cena no Centro Cultural de Belém, há cerca de um ano, pela Orquestra XXI. Foi com este drama lírico do compositor francês Claude Debussy que o agrupamento, composto por jovens músicos nacionais residentes no estrangeiro, fez a sua primeira investida no género.

Pelléas et Melisande, uma história de amor e trauma, desejo e perigo, subiu ao palco com direcção musical do maestro Dinis Sousa, encenação de Kristiina Helin e as vozes de André Baleiro e Susana Gaspar nos papéis principais.

MÚSICA

Camané - Santa Casa Alfama

RTP1, sábado, 00h51

Desenhado para servir o fado e suas ramificações, o festival Santa Casa Alfama tornou a fazer a festa no coração do bairro lisboeta, nos dias 29 e 30 de Setembro. Camané rematou o primeiro dia com um concerto no palco principal, junto ao terminal de cruzeiros de Lisboa. É esse o momento que a RTP recorda esta noite.

Prémios Jovens Músicos - Concerto de Laureados

RTP2, domingo, 23h12

Anualmente, o Festival Jovens Músicos evidencia os novos talentos da música erudita portuguesa. Uma das vertentes é a atribuição de prémios a solistas que se apresentam num concerto de laureados com a Orquestra Gulbenkian. O da 36.ª edição realizou-se no passado dia 27 de Setembro, no Grande Auditório da Fundação, em Lisboa.

Ao agrupamento juntaram-se Ricardo Carvalho (flauta), João Freitas Sousa (clarinete), Daniel Bolba (percussão), Beatriz Cortesão (harpa), Gonçalo Nova (trombone) e Matilde Margalho (violino). O programa, dirigido pelo maestro Jean-Marc Burfin, passou por obras de Boulanger, Jolivet, Weber, Glière, Tomasi, Sibelius e Braga Santos.

TALK-SHOW

Que História É Essa, Porchat?

Globo, domingo, 22h45

O humorista, actor, improvisador e músico português César Mourão é o convidado do brasileiro Fábio Porchat no episódio desta noite. Na bagagem leva uma situação passada na ilha do Sal, em Cabo Verde, e outra em que foi confundido com um actor britânico.

Neste programa, Porchat – comediante, roteirista, actor, anfitrião de talk-shows e sonhador de mais projectos do que o tempo permite – recebe anónimos e famosos para partilharem experiências que podem ser inesquecíveis, engraçadas ou até assustadoras.

INFANTIL

Toy Story - Os Rivais (VP)

Disney Channel, sábado, 10h40

No quarto de Andy, o cowboy Woody, é, desde sempre, o seu brinquedo favorito e o líder de todos os brinquedos. Tudo muda quando Andy recebe como presente Buzz Lightyear, um boneco-astronauta que acredita estar em missão intergaláctica. Buzz rapidamente se torna o predilecto. É o início de uma rivalidade difícil de conter.

Realizado por John Lasseter em 1995, Toy Story - Os Rivais foi a primeira longa-metragem da Pixar e revolucionou o cinema de animação por ter sido o primeiro filme do género feito inteiramente em computadores. Vai hoje para o ar no âmbito da celebração do centenário da Disney, juntamente com dois outros filmes icónicos: The Incredibles - Os Super-Heróis (às 15h15) e À Procura de Nemo (20h30).

Mr. Magoo

Panda Kids, sábado, 15h30

Novos episódios da comédia animada protagonizada pelo clássico personagem que se recusa a admitir que é míope – até porque escapa invariavelmente ileso das confusões em cadeia que causa.

Tom & Jerry

Fox, domingo, 10h21

Os arqui-inimigos criados por Hanna-Barbera ressurgiram, em 2021, nesta mistura de animação e live-action, realizada por Tim Story e escrita por Kevin Costello. A dupla contracena com actores de carne e osso como Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney ou Ken Jeong.

A épica rivalidade é reavivada quando o ratinho vai viver para o selecto Royal Gate Hotel. O gerente, preocupado com o aproximar de um casamento de alto gabarito, avisa a organizadora de que há um roedor à solta. Ela decide contratar um gato e é assim que Tom entra em cena.