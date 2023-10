Funcionários doutorados da FCT acusam direcção de discriminação salarial

Oito funcionários doutorados da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) assinam uma carta enviada a esta instituição em que reclamam salários iguais aos trabalhadores com contratos a prazo e que têm as mesmas funções. Em causa está a “discriminação subjectiva” na principal instituição que financia a ciência em Portugal: as diferenças salariais rondam, no mínimo, cerca de 500 euros, reclamam.

